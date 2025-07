Incidente in una galleria | tre morti sull’A1 a Barberino

i vigili del fuoco hanno dovuto impiegare cesoie e divaricatori per estrarre i corpi delle vittime e dei feriti L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Incidente in una galleria: tre morti sull’A1 a Barberino

In questa notizia si parla di: incidente - galleria - morti - barberino

Tragedia sulla SS280 “Dei Due Mari”: due morti in un incidente nella galleria di Marcellinara - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 280 “Dei Due Mari”, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Marcellinara, in provincia di Catanzaro.

Incidente nella galleria alle porte di Monza tra tre auto: 5 km di coda - Come ha riportato la redazione di MilanoToday, intorno alle 11.30 di oggi, martedì 29 aprile, diversi veicoli sono stati coinvolti in un incidente all'interno della galleria nei pressi dell'uscita per Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in direzione Venezia.

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Coinvolti sei veicoli: un camion, un camper e altri quattro mezzi. Tra i feriti una giovane di 22 anni e la figlia di 1 anno

Firenze, scontro in galleria A1 Direttissima: 3 morti e 2 feriti gravi; Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta; Firenze, incidente in galleria sull'A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba: autostrada chiusa.

Incidente A1 a Barberino del Mugello: 3 morti e 2 feriti gravi - Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi all’interno della galleria di base sulla A1 Direttissima, in direzione nord, nel territorio comunale di Barberino del Mugello (Firenze). Lo riporta tg.la7.it

Incidente in galleria Variante di Valico, 3 morti. Tratto austostrada chiuso, lunghe code - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente in galleria Variante di Valico, 3 morti. Riporta tg24.sky.it