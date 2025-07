Caso Santanchè ex socio | Con bilanci corretti non avrei investito

“Sono il principale accusatore di Daniela Santanchè. Il danno fu diretto perché la postazione errata di alcune poste di bilancio hanno indotto me e il mio gruppo a investire nella società, nella quale non avrei investito se avessi conoscenza delle reali poste di bilancio. Siamo stati indotti in errore”. Lo dice in tribunale a Milano Giuseppe Zeno, ex socio di Visibilia da cui è partita l’inchiesta che ha portato a giudizio la ministra Santanché, con l’accusa di concorso in falso in bilancio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Santanchè, ex socio: “Con bilanci corretti non avrei investito”

Caso Santanchè, l’ex socio: “Ecco come ci siamo accorti che qualcosa non andava” - Giuseppe Zeno, ex socio di Visibilia da cui è partita l’inchiesta che ha portato in giudizio, tra gli altri, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per concorso in falso in bilancio, questa mattina era presente in aula a palazzo di giustizia di Milano.

Santanchè denunciata da socio per diffamazione, ministra a processo - (Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè a processo a Roma per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia.