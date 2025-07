La rivincita di Enzo Fernandez | Nei primi mesi al Chelsea ho faticato

Londra, 15 luglio 2025 – Enzo Fernandez si è preso il Chelsea. L'argentino, infatti, è stato uno dei protagonisti della finale del Mondiale per club, che ha visto gli inglesi sconfiggere con un netto 3-0 i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. I parigini, che fino ad allora avevano fatto un cammino perfetto nella competizione, eliminando, tra gli altri, il Real Madrid in semifinale, hanno visto infrangere i loro sogni di gloria nell'ultimo atto del torneo, contro un Chelsea formidabile. La gara è stata senza storia: prima la doppietta di Palmer tra il 22' e il 30' e poi la rete di Joao Pedro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rivincita di Enzo Fernandez: “Nei primi mesi al Chelsea ho faticato”

In questa notizia si parla di: chelsea - enzo - fernandez - rivincita

