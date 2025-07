Roma quartiere Trieste | rubano motorino e vengono arrestati dai carabinieri

Due giovani scoperti in flagrante con un ciclomotore appena rubato. Avevano forzato il bloccasterzo e usato una centralina esterna per metterlo in moto. Due ragazzi italiani di 21 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sono finiti in manette nella notte a Roma. I carabinieri della stazione di viale Libia li hanno fermati mentre viaggiavano su un motorino con evidenti segni di effrazione al bloccasterzo. Il controllo è scattato in via Val d’Ossola, nel quartiere Trieste, dove i militari hanno notato il comportamento sospetto dei due. Una volta bloccati, è emerso che il ciclomotore era stato messo in moto grazie a una centralina esterna, poi sequestrata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

