Caso Loro Piana l’azienda risponde | Interrotto rapporto con il fornitore vogliamo collaborare

Dopo la notizia dell’ amministrazione giudiziaria, Loro Piana pubblica una nota dove spiega di aver già “interrotto i rapporti con il fornitore”, responsabili degli episodi di violenza e sfruttamento nei confronti dei lavoratori. Inoltre, si dice “disposta a collaborare nelle indagini”, considerata l’accusa di capolarato e sfruttamento dei lavoratori della vigogna, che producono i loro capi per salari bassissimi rivenduti a prezzi molto piĂą alti. Loro Piana risponde alle accuse: “Rapporti interrotti, vogliamo collaborare”. Nella nota l’azienda spiega di aver “preso atto della notifica ricevuta in data odierna dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano in merito a pratiche lavorative poste in essere da sub-fornitori non dichiarati e non autorizzati di uno dei suoi fornitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

