Clara è pronta a incantare il Casentino

Sabato 19 luglio live al Palagio di Stia – Pratovecchio Stia (AR) C’è grande attesa in Casentino per uno degli eventi musicali più suggestivi dell’estate: Clara si esibirà sabato 19 luglio al Palagio Fiorentino di Stia, nell’ambito del GoValley Festival. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

