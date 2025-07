Lello ucciso a 55 anni da un infarto | Non dovevi andare via così presto Avevamo ancora bisogno di te

Sono ore di profonda tristezza a Giugliano per la prematura e improvvisa scomparsa di Lello Granata. Lello, 55 anni, era molto noto in città, grazie anche al suo lavoro nel reparto panetteria di un noto supermercato. Lello era in casa, in quello che sembra il suo primo giorno di ferie, quando è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giugliano, malore in casa: Lello muore a 45 anni. Oggi i funerali - Un malore in casa in un giorno di ferie. È andato via così Raffaele Granata, detto Lello, 55 anni, storico banconista del supermercato Guerrera.

Giugliano, malore in casa: Lello muore a 55 anni. Oggi i funerali - Un malore in casa in un giorno di ferie. È andato via così Raffaele Granata, detto Lello, 55 anni, storico banconista del supermercato Guerrera.

Lello ucciso a 55 anni da un infarto: "Non dovevi andare via così presto. Avevamo ancora bisogno di te" - Lello, 55 anni, era molto noto in città, grazie anche al suo lavoro nel reparto panetteria di un no ... Lo riporta napolitoday.it

