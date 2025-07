Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti la donna più longeva della provincia di Arezzo

Un traguardo eccezionale per la signora Vittoria Donati Sarti, nata il 14 luglio 1917, che ieri ha compiuto 108 anni. A festeggiarla, insieme ai familiari, l’intera comunitĂ di Sansepolcro, che la considera un prezioso patrimonio di memoria e saggezza. Per rendere omaggio a questo straordinario anniversario, il Sindaco Fabrizio Innocenti e l’Assessore Mario Menichella le hanno fatto visita, portando personalmente gli auguri dell’Amministrazione Comunale. Un gesto semplice ma ricco di significato, per onorare una cittadina che incarna la forza e la resilienza di un’intera generazione. La signora Vittoria è oggi una delle supercentenarie d’Italia e detiene il primato di persona piĂą anziana della provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti, la donna piĂą longeva della provincia di Arezzo

