Non solo maturitĂ : il dibattito su voti e valutazioni arriva fino all’esame di abilitazione per la professione di avvocato. Per il Tar del Piemonte un semplice giudizio numerico non è sufficiente a giustificare una bocciatura, è quanto stabilito dopo il ricorso di un’aspirante legale. La candidata aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo dopo essere stata bocciata allo scritto sostenuto a Firenze. Il suo 1530 non era stato abbastanza per ammetterla alla prova orale, per la quale era richiesto almeno 18. Ora il giudice le dĂ ragione, spiegando che nel compito dell’aspirante legale “non è possibile individuare le lacune”, e tale mancanza contrasta con i criteri di valutazione prescritti dalla commissione di via Arenula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvocati bocciati all’esame: il Tar contro i voti numerici senza motivazione