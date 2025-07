Casa Bianca | Da Trump solo una domanda

16.35 Pronta la reazione della Casa Bianca alla notizie riportata dai media sulla conversazione con il leader ucraino. La portavoce,Leavitt, ha precisato che il Financial Times ha interpretato male i commenti del presidente Usa, Trump, a Zelensky. "Le sue dichiarazioni sono state prese fuori dal contesto. Il presidente Trump stava semplicemente ponendo una domanda, non incoraggiando ulteriori morti".Il Ft ha riportato che Trump avrebbe chiesto a Zelensky se l' Ucraina poteva colpire Mosca e San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - casa - bianca - domanda

Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. Il Cda di Tesla cerca un nuovo Ceo per sostituire Musk

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo - La visita di stato di sarà un’occasione per rinsaldare i legami ed i rapporti d’affari intrattenuti da decenni, in particolare con la casata dei Saud, da quando nel 1991 lo […] The post Casa bianca vendesi: Trump in viaggio nel Golfo arabo first appeared on il manifesto.

Una domanda di Trump sulle donne ha messo in imbarazzo la squadra della Juventus in visita nello studio ovale della Casa Bianca. Negli Stati Uniti è... Vai su Facebook

Ft: Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca. La Casa Bianca: Era solo una domanda; Il presidente Trump ospita la squadra della Juventus alla Casa Bianca e mette in imbarazzo i calciatori con una domanda; Casa Bianca, sala stampa versione Maga. La domanda tipo: “Non trova che Trump sia in gran forma?”.

Ft: "Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca". La Casa Bianca: "Era solo una domanda" - Il Cremlino: "Serve tempo per analizzare la parole di Trump, ma ultimatum sono inaccettabili". Scrive msn.com

Trump: «Accordo entro 50 giorni o dazi al 100% per Mosca. Putin assassino? No, un tipo tosto» - Il presidente americano affiancato da Rutte alla Casa Bianca: «Invieremo ancora armi a Kiev, ma le pagheranno gli europei. Come scrive unionesarda.it