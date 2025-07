Stromber | Ederson? Può giocare in qualsiasi big europea L’ultimo Scudetto è stato perso dall’Inter

. Le dichiarazioni dell’ex calciatore. Glenn-Peter Strömberg, ex stella dell’Atalanta, ha analizzato la stagione dell’Inter e il futuro della squadra in un’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo. Nell’intervista, Strömberg ha parlato della lotta per il titolo in Serie A e ha evidenziato che, nonostante la vittoria del Napoli, la squadra che avrebbe dovuto trionfare era proprio l’ Inter. L’ex calciatore svedese ha spiegato che, a suo avviso, l’Inter possedeva una rosa migliore, ma ha avuto difficoltĂ a portare a termine la stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stromber: «Ederson? Può giocare in qualsiasi big europea. L’ultimo Scudetto è stato perso dall’Inter»

