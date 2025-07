Fonti Nato | Rutte in Usa vede esponenti Congresso a Capitol Hill

Milano, 15 lug. (askanews) – Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte incontra oggi esponenti del Congresso a Capitol Hill in quella che è ancora mattina a Washington DC e dove Rutte si trova al momento, all’indomani del bilaterale con il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump nello Studio ovale. È quanto si apprende da un funzionario della NATO. L’ufficio del senatore Usa Thom Tillis organizza un incontro con i senatori Tillis e Shaheen per la stampa intorno alle 12.15, ora di Washington DC (18.15 italiane). Il repubblicano Thom Tillis (NC) è co-presidente del Gruppo di Osservatori NATO del Senato come la senatrice statunitense Jeanne Shaheen (democratica del New Hampshire). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

