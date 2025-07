Ubriaco e fuori controllo spacca i mobili e botte al padre | all' arrivo dei Carabinieri li aggredisce e viene arrestato

Botte al padre e mobili distrutti, ubriaco ha aggredito anche i Carabinieri al loro arrivo nell'abitazione, un 42enne è stato arrestato a Cesena. L'episodio risale al pomeriggio di ieri quando i carabinieri della Stazione di Borello insieme ad una squadra d’intervento operativo del 5° Reggimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - ubriaco - mobili - botte

Ubriaco, infastidisce i clienti di un bar e poi si scaglia contro i carabinieri - In un bar del centro stava infastidendo avventori e passanti, tanto da rendere necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, allertata dal numero unico per le emergenze 112.

A folle velocità sperona in carabinieri e salta il rosso con moglie incinta a bordo: ubriaco e senza patente - Un 28enne si è dato a una folle fuga tra le strade di Bologna per evitare un controllo stradale dei carabinieri, saltando semafori e incroci e rischiando continuamente di schiantarsi nonostante avesse a bordo la giovane compagna incinta.

Ubriaco con un coltello, scatena il panico al kebab: ferisce un dipendente, danneggia 4 scooter e viene fermato dai carabinieri - Armato di coltello da cucina, avrebbe scatenato il panico in un kebabbaro del centro di Verona, ferendo anche un dipendente e danneggiando alcuni scooter in sosta, per poi aggredire gli operatori.

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, 44enne violento arrestato dai carabinieri; Roma, 94enne picchiato dal badante muore dopo tre mesi. Chiesto il processo per omicidio volontario; Civitanova, calci, spintoni, pugni e le urla delle ragazze: maxi rissa tra ragazzini in centro, poi caos in os.

Cesena, ubriaco aggredisce il padre e distrugge i mobili di casa: arrestato dai Carabinieri - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Borello hanno arrestato un uomo, 42enne, già noto per precedenti vicende penali, presunto ... Si legge su corriereromagna.it

Botte al figlio e ai carabinieri. Padre ubriaco finisce in manette - Padre ubriaco finisce in manette I militari erano intervenuti a Macerone dopo la segnalazione del personale sanitario del 118 ... Segnala ilrestodelcarlino.it