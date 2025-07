Torino capitale della magia | fino al 19 luglio in scena il campionato mondiale

Dal 14 al 19 luglio 2025 Torino e il Piemonte diventano la casa mondiale della magia grazie al Campionato Mondiale della Magia FISM, la manifestazione piĂą prestigiosa dell’arte illusionistica a livello globale. Per la prima volta in Italia, l’evento ha trasformato Torino in un punto di riferimento per maghi, appassionati e famiglie da tutto il mondo, offrendo giorni di spettacolo, cultura e divertimento per un pubblico di ogni etĂ . In cittĂ oltre 5.000 maghi, performer e professionisti, con 150 artisti in gara provenienti da 51 Paesi. Gli sfidanti si contenderanno i titoli mondiali sul palco del Lingotto Centro Congressi, mettendo alla prova la propria abilitĂ in sei discipline: manipolazione, magia da scena, close-up, mentalismo, magia comica e grandi illusioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

