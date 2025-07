Cina | Nvidia vendera’ chip H20 AI nel Paese

Jensen Huang, CEO del gigante tecnologico statunitense Nvidia, ha annunciato oggi a Pechino che i chip H20 dell’azienda saranno presto disponibili sul mercato cinese, in quanto il governo statunitense ha approvato il deposito delle licenze per iniziare a spedire gli H20 in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636430363643032025-07-15cina-nvidia-vendera-chip-h20-ai-nel-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Nvidia vendera’ chip H20 AI nel Paese

