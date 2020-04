Toscana, coronavirus: ordinanza di Rossi dà il via libera al settore tessile di Prato (Di sabato 25 aprile 2020) Rossi ha annunciato che tutte le aziende dei distretti tessili della Toscana, e in particolare quello di Prato, in cui si lavorano tessuti di origine animale e vegetale e in cui giacciono scarti di lavorazione che rischiano il deterioramento, possono riprendere l'attività di manutenzione e conservazione Leggi su firenzepost Coronavirus in Toscana : 18 morti - oggi 25 aprile. E 138 i nuovi contagi. Ben 107 le guarigioni

Coronavirus Toscana - ultime notizie : contagi - morti e guariti del 24 aprile

Morti in case di riposo Toscana/ Almeno 189 per Coronavirus - è "guerra" Regione-Rsa (Di sabato 25 aprile 2020)ha annunciato che tutte le aziende dei distretti tessili della, e in particolare quello di, in cui si lavorano tessuti di origine animale e vegetale e in cui giacciono scarti di lavorazione che rischiano il deterioramento, possono riprendere l'attività di manutenzione e conservazione

regionetoscana : #Coronavirus, dati confortanti in #Toscana. In diminuzione nuovi casi positivi e ricoveri ospedalieri. L'epidemia s… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - regionetoscana : #covid19 Toscana, dati #23aprile ?? 4.077 tamponi (118.177 in totale) ?? 80 casi (8.780 in totale) ?? 959 ricoveri… - FirenzePost : Toscana, coronavirus: ordinanza di Rossi dà il via libera al settore tessile di Prato - LauraL07620640 : RT @regionetoscana: Tutte le informazioni per i cittadini, i lavoratori, le imprese e le istituzioni -