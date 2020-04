Rai Gulp festeggia il 25 aprile con i ragazzi di Explorers che parlano di questa festa

(Di sabato 25 aprile 2020) Un appuntamento fatto da, che nonostante la quarantena, dalle loro case dialogheranno, si interrogheranno, canteranno, sul significato ancora oggi dellache ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine della guerra, l’avvio di un cammino di diritti, di crescita nella pace, di libertà.Tutto questo andrà in onda oggi alle 14:10 su Raiin una puntata speciale di. Tra iche si collegheranno da tutta Italia ci sono tre Alfieri della Repubblica, premiati per i loro meriti civili dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo è di nomina recentissima: Tommy Miglietta di Lizzanello (Lecce), nominato il 222020 Alfiere della Repubblica “per le sue qualità di tamburellista e percussionista, coltivate sin dalla più tenera età, che lo hanno portato a essere un ...

Dinamica è invece la programmazione per bambini e ragazzi su Rai Gulp. Altrettanto si può dire per RaiPlay che spazia dalla scrittura con #ScrittoriFuoriClasse vedendo volti noti come Michela Murgia e ...