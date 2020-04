Povia rivisita “Bella ciao”. Ma non vi accorgete che l’invasione continua ancora oggi? (video) (Di sabato 25 aprile 2020) Stavolta in cantautore milanese Povia l’ha fatta grossa. Sì, perché alle 15 ha cantato una parodia, anzi, una rivisitazione di Bella ciao, canto popolare che non fu mai dei partigiani. Ma di cui adesso i sedicenti antifascisti si sono appropriati. In contrapposizione a Bella ciao che la sinistra aveva minacciato di cantare dai balconi alle 15, Povia insomma oppone Italia ciao. Il cantautore milanese da sempre non fa mistero di non apprezzare la retorica e la narrazione della sinistra, ad esempio sul dramma degli esuili istriani o delle foibe. Povia rivisita “Bella ciao” E così stavolta ha proposto la canzone-risposta a Bella ciao, facendo infuriare gli antifascisti, che si sono visti dissacrare quello che loro considerano un dogma intoccabile, la canzone cioè che i partigiani in realtà non hanno mai cantato. Povia senza dubbio ha il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 aprile 2020) Stavolta in cantautore milanesel’ha fatta grossa. Sì, perché alle 15 ha cantato una parodia, anzi, unazione di Bella ciao, canto popolare che non fu mai dei partigiani. Ma di cui adesso i sedicenti antifascisti si sono appropriati. In contrapposizione a Bella ciao che la sinistra aveva minacciato di cantare dai balconi alle 15,insomma oppone Italia ciao. Il cantautore milanese da sempre non fa mistero di non apprezzare la retorica e la narrazione della sinistra, ad esempio sul dramma degli esuili istriani o delle foibe.“Bella ciao” E così stavolta ha proposto la canzone-risposta a Bella ciao, facendo infuriare gli antifascisti, che si sono visti dissacrare quello che loro considerano un dogma intoccabile, la canzone cioè che i partigiani in realtà non hanno mai cantato.senza dubbio ha il ...

SecolodItalia1 : Povia rivisita “Bella ciao”. Ma non vi accorgete che l’invasione continua ancora oggi? (video)… - RHCPepper2 : Povia che rivisita Bella Ciao non ce lo meritavamo - MassimoCaliari : #Povia rivisita 'Bella Ciao' Difficile non condividere #25aprile2020 #25aprile #BellaCiao - Franci723 : Povia rivisita ‘Bella Ciao’ in chiave moderna: “L’invasore è qui, oggi” -

