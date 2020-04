Le bandiere rosse sfilano senza rispettare i divieti. Salvini: "Loro possono" (Di sabato 25 aprile 2020) Michele Di Lollo In un video pubblicato sui social network da Matteo Salvini decine di manifestanti con bandiere rosse sfidano le regole varate dal governo per il coronavirus Una questione di buon senso. La polemica cavalca il 25 aprile. La festa della liberazione, che portò nel 1945 i nazifascisti a fuggire per sempre da Milano, tiene banco. "Oggi a Roma. senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa per via del coronavirus, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh...". A parlare, o meglio, a scrive è Matteo Salvini. Sui social pubblica un video in cui si vedono delle persone con delle bandiere rosse che camminano su un marciapiede indossando delle mascherine. Si era detto: vietati assembramenti. Ma per ... Leggi su ilgiornale Milano - Roma - Bologna : il 25 aprile è festa anarchica. Cortei e canti con le bandiere rosse. Nessuna multa (video)

Simeu - vademecum emergenza e 'bandiere rosse' in Pronto soccorso

Simeu - vademecum emergenza e 'bandiere rosse' in Pronto soccorso (Di sabato 25 aprile 2020) Michele Di Lollo In un video pubblicato sui social network da Matteodecine di manifestanti consfidano le regole varate dal governo per il coronavirus Una questione di buon senso. La polemica cavalca il 25 aprile. La festa della liberazione, che portò nel 1945 i nazifascisti a fuggire per sempre da Milano, tiene banco. "Oggi a Roma.polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa per via del coronavirus, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh...". A parlare, o meglio, a scrive è Matteo. Sui social pubblica un video in cui si vedono delle persone con delleche camminano su un marciapiede indossando delle mascherine. Si era detto: vietati assembramenti. Ma per ...

BeccaroEnrico : RT @francetomm: Gli italiani sono chiusi in casa, non possono uscire, sono vietate le messe ed i matrimoni, multe a chi corre, niente bimbi… - cpetacci : RT @benandato: Caro Conte hai voluto provocare,noi costretti a casa, lasciando sfilare quelli con le bandiere rosse, prima o poi pagherai,… - MasciTini : RT @AlbCantaloni: @LucaBizzarri lo hai sentito da Violante o è tutta farina del tuo sacco? colpa della destra che non ha riempito le piaz… - Rikku_75 : Voi che a Roma siete scesi in strada tutti ammassati con le bandiere rosse vi dovete vergognare! Poi non andate a p… - FuFantaman : @LaVeritaWeb Vedo solo bandiere rosse, sicuri sia l'Italia (ironico). Comunque ho capito che da domani si può fare… -

Ultime Notizie dalla rete : bandiere rosse Le bandiere rosse sfilano senza rispettare i divieti. Salvini: "Loro possono" il Giornale 25 aprile: Scotto a Salvini, ‘ringrazia e almeno oggi taci’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Senza polemica, ma quella bandiera rossa oggi ti consente di sparare banalità, seminare pregiudizi e spacciare #fakenews. Quei partigiani ‘rossi’ hanno lottato perché ...

25 Aprile al tempo del coronavirus: 'Bella ciao' dai balconi e commemorazioni sul web

Il 75mo anniversario della Liberazione avrebbe meritato celebrazioni e grandi manifestazioni dal Nord al Sud dell'Italia. Ma le restrizioni per il coronavirus impediscono di partecipare a cortei e com ...

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Senza polemica, ma quella bandiera rossa oggi ti consente di sparare banalità, seminare pregiudizi e spacciare #fakenews. Quei partigiani ‘rossi’ hanno lottato perché ...Il 75mo anniversario della Liberazione avrebbe meritato celebrazioni e grandi manifestazioni dal Nord al Sud dell'Italia. Ma le restrizioni per il coronavirus impediscono di partecipare a cortei e com ...