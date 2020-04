Il lockdown limbo del Regno Unito | tra minacce e passeggiate

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Ci mancava solo una primavera insolitamente calda. Ilè inda poco più di un mese, e le prime giornate di sole preoccupano il Governo. Dalle prime pagine dei giornali tuonanoda parte di ministri e sindaci. “Rimanete a casa o chiudo i parchi’ - parola del sindaco di Liverpool. Anche Priti Patel, ministra dell’interno, chiede al pubblico di non essere ‘egoisti’ e di rispettare le regole del social distancing.Il Governo ha ragione a essere preoccupato. Negli ultimi giorni si respira un’aria diversa a Londra, e non solo per il cambio di stagione. Ci sono più macchine in giro. Più clienti al supermercato, che non rispettano le distanze al bancone della frutta. E sempre più gente nei vari parchi della Capitale che si gode in pieno l’ora di esercizio ancora permessa dalla versione ...