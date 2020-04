Hugh Jackman vs Ryan Reynolds: "Siamo vicini a Blake Lively bloccata in casa con lui" (Di sabato 25 aprile 2020) Continua la scherzosa faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds, dopo una finta tregua spezzata dall'interprete di Wolverine preoccupato per Blake Lively, moglie dell'attore canadese. Hugh Jackman rompe la finta tregua tra lui e Ryan Reynolds, noti per i loro continui battibecchi divertenti, scherzando sul fatto che la quarantena per Blake Lively, moglie dell'attore di Deadpool deve essere davvero terribile. Durante il Today Show virtuale, Hugh Jackman ha raccontato dell'accordo fatto con la famiglia Reynolds di partecipare all'All in Challenge a favore delle organizzazioni benefiche come ing America, Meals On Wheels, No Kid Hungry e World Central Kitchen. L'attore ha raccontato scherzosamente che sono state le loro mogli Blake Lively e Deborra-Lee Furness ad aver rotto temporaneamente la tregua tra i due colleghi per quest'occasione ... Leggi su movieplayer Hugh Jackman : "Sarei stato il Wolverine dell'MCU se la tempistica fosse stata giusta"

