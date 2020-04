Dai primi 10-15 giorni dal contagio ai rischi per chi fa sport | lo studio italiano

Leggi su newsmondo

(Di sabato 25 aprile 2020) E’ stato pubblicato un nuovosul coronavirus: ecco come funziona il Covid-19. ROMA – Non si fermano gli approfondimenti per capire come funziona il Covid-19. E’ stato pubblicato un nuovosul coronavirus che mette a punto un modello teorico-scientifico della Sars-CoV2. La ricerca è stata rilanciata dall’Istituto Superiore della Sanità ed è al vaglio della rivista internazionale Pediatric Allergy and Immunology. Dai10-15dala chi fa: loIl modello messo a punto da questi tre ricercatori ha individuato nei10-15dall’esito dell’infezione. Molto dipende dalla dose cumulativa di esposizione virale e l’efficacia della risposta immunitaria innata locale. Quest’ultima è molto debole in anziani e soggetti privi di ...