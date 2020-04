Cosa si potrà fare dal 4 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Alessandro Ferro Pochi giorni e saremo in fase 2: dal 4 maggio ci si potrà spostare all'interno della propria città e Regione senza bisogno di autocertificazione. Si potrà fare sport all'aperto ma individualmente e riapriranno musei e biblioteche (18 maggio). Dubbi, invece, sulla riapertura di parchi e ville Se tutto andrà bene e non ci saranno clamorosi ripensamenti dell'ultim'ora, da lunedì 4 maggio sarermo tutti un po' più "liberi". È quella la data scelta dal governo per l'avvio della tanto attesa fase 2. Le regole I cambiamenti più importanti per il singolo cittadino saranno fondamentalmente due: non sarà più necessaria l'autocertificazione per uscire da casa e ci si potrà spostare all'interno della propria Regione. Libertà significa comunque rispettare alcune regole di base fondamentali ... Leggi su ilgiornale Cosa riapre il 4 maggio e cosa si potrà fare : passeggiate - autocertificazione - visite ai parenti. Tutte le ipotesi

Coronavirus - seconde case : cosa si potrà fare e cosa no dal 4 maggio

Coronavirus e fase 2 : cosa si potrà fare davvero il 4 maggio? (Di sabato 25 aprile 2020) Alessandro Ferro Pochi giorni e saremo in fase 2: dal 4ci si potrà spostare all'interno della propria città e Regione senza bisogno di autocertificazione. Si potràsport all'aperto ma individualmente e riapriranno musei e biblioteche (18). Dubbi, invece, sulla riapertura di parchi e ville Se tutto andrà bene e non ci saranno clamorosi ripensamenti dell'ultim'ora, da lunedì 4sarermo tutti un po' più "liberi". È quella la data scelta dal governo per l'avvio della tanto attesa fase 2. Le regole I cambiamenti più importanti per il singolo cittadino saranno fondamentalmente due: non sarà più necessaria l'autocertificazione per uscire da casa e ci si potrà spostare all'interno della propria Regione. Libertà significa comunque rispettare alcune regole di base fondamentali ...

Cirokusan : RT @Iperbole_: Visto che domani non si potrà essere in piazza, guardate cosa si è inventato il Comune di Carpi (poco più a nord di Modena):… - GiuseppeZuelli : RT @Iperbole_: Visto che domani non si potrà essere in piazza, guardate cosa si è inventato il Comune di Carpi (poco più a nord di Modena):… - criticalbb : @contracrypto @controversjal @borghi_claudio @AnaFloraCastro1 Il suo utilizzo potrà esserci come potrà non esserci,… - Nino18865453 : RT @Iperbole_: Visto che domani non si potrà essere in piazza, guardate cosa si è inventato il Comune di Carpi (poco più a nord di Modena):… - PaolettaPaly : RT @Iperbole_: Visto che domani non si potrà essere in piazza, guardate cosa si è inventato il Comune di Carpi (poco più a nord di Modena):… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa potrà Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE