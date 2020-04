Coronavirus | positivo un quarto dell' equipaggio sulla nave da crociera Costa Atlantica

HuffPostItalia : Bambino positivo al coronavirus incontra oltre 170 persone senza contagiare nessuno - TgrBasilicata : Su 766 tamponi processati ieri in Basilicata solo 1 è risultato positivo al #coronavirus. I casi totali sono 218 s… - DiMarzio : Direttore sanitario Spallanzani: “Sì ripresa allenamenti, ma con buon senso. Se un calciatore verrà trovato positiv… - S1Tv : Coronavirus, nessun nuovo positivo riscontrato all’ospedale Pugliese di Catanzaro - marialetiziama9 : RT @Filomen30847137: Qualcuno spieghi a Di Maio che i positivi per #coronavirus sono in quarantena e non possono circolare liberamente?? Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, su mille test, un solo positivoma s'abbassa l'età: quarantenni e teenagers Il Messaggero Coronavirus: oggi nel Lazio 92 nuovi casi. I numeri aggiornati

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 ...

Lazio, Diaconale: «Coronavirus non ferma i nostri giocatori. Champions? Lotito rinforzerà la squadra»

La gente esce divertita dallo stadio, questo è un fatto positivo per il calcio in generale e fa piacere ... Il valore dei giocatori post Covid-19? Bisogna vedere lo stato fisico alla ripresa. Ma vedo ...

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 ...La gente esce divertita dallo stadio, questo è un fatto positivo per il calcio in generale e fa piacere ... Il valore dei giocatori post Covid-19? Bisogna vedere lo stato fisico alla ripresa. Ma vedo ...