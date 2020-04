Coronavirus: da Inail e Iss la guida per chi si prende cura degli anziani (Di sabato 25 aprile 2020) Istituto superiore di sanità, Inail e Cepsag, Centro di promozione e sviluppo dell’assistenza Geriatria, hanno realizzato una guida rivolta a chi si prende cura delle persone anziane in questo periodo di emergenza da Covid-19. Scritto con linguaggio semplice e immediato, l’opuscolo offre informazioni su trasmissione e sintomi del nuovo Coronavirus, e fornisce indicazioni sui comportamenti da seguire, in casa e fuori, per proteggere la salute degli anziani e di chi li assiste. È già disponibile in italiano, inglese, spagnolo e francese e a breve anche in rumeno, polacco, russo, portoghese e tamil. Mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani. L’opuscolo ricorda a chi si occupa della cura degli anziani che il virus si trasmette principalmente attraverso le goccioline di saliva che si diffondono nell’aria quando parliamo, starnutiamo o ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Inail ha chiarito le tutele per chi si espone al contagio : ecco i punti

