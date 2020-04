Coronavirus, Arcuri: test sierologici su 150mila e mascherine per tutti (Di sabato 25 aprile 2020) test sierologici e mascherine per tutti. Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha illustrato gli ultimi passi compiuti prima del 4 maggio con l'entrata nella Fase due. «Abbiamo concluso la gara per il test sierologico, hanno partecipato 72 aziende e dal 4 maggio po Leggi su iltempo Coronavirus - Arcuri “Dal 4 maggio i test sierologici”

Coronavirus - Arcuri : 4 maggio via a test sierologici - mascherine a prezzo fisso

Coronavirus - Arcuri : “Pronti a produrre 25 milioni di mascherine al giorno” (Di sabato 25 aprile 2020)per. Il commissario straordinario all'emergenza, Domenico, ha illustrato gli ultimi passi compiuti prima del 4 maggio con l'entrata nella Fase due. «Abbiamo concluso la gara per ilsierologico, hanno partecipato 72 aziende e dal 4 maggio po

SkyTG24 : Coronavirus, in diretta il commissario Arcuri - fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test sierologici. Meno accessi in terapia intensiva (-21%), ma non abbiam… - RaiNews : #Coronavirus, il commissario all'emergenza #Arcuri: 'Il virus è stato indebolito, ma non è stato ancora sconfitto' - PdpPola : RT @SkyTG24: Coronavirus, in diretta il commissario Arcuri - Cactus543 : #coronavirusitalIa Questo alloccaccio di Arcuri solo ora arriva alle mascherine. Vergogna incompetente peracottaro!… -