Al mare tra app e mascherine. Ma non sarà un'estate da "tutto esaurito" (Di sabato 25 aprile 2020) Con plexiglass o teloni, tra termoscanner e app, purchè l'agognato posto al sole non sia vietato. Sembra essere questo il leitmotiv dominante, almeno a sentire alcuni dei gestori dei tanti stabilimenti italiani che si stanno comunque attrezzando in vista dell'imminente stagione balneare. sarà da vedere se si dovrà indossare, oltre al costume, anche la mascherina. I pareri sono ancora plurali. Su una cosa sembrano essere tutti d'accordo: non sarà possibile avere i pienoni che da decenni si registrano in alcuni mesi dell'anno. In Sardegna, ad esempio, una delle mete più gettonate della penisola, i bagnanti potrebbero essere sottoposti al termoscanner prima di accedere agli stabilimenti balneari, dove senz'altro ci saranno meno ombrelloni per rispettare la regola del distanziamento. “Per ora brancoliamo nel buio", ammette Claudio Del Giudice, ... Leggi su agi Forte scossa di terremoto in mare - tra Grecia e Turchia [DATI e MAPPE]

