Varese, ospedale nelle Rsa per diagnosi polmoniti Covid (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) - L'ospedale entra nelle Rsa per la diagnosi di polmonite da nuovo coronavirus. Ha preso il via il progetto organizzato dall'Asst Sette Laghi di Varese, in collaborazione con l'Ats dell'Insubria, per i degenti delle residenze sanitarie assistenziali del territorio Asst: "Un tecnico di Radiologia in forze all'ospedale di Varese, dotato dei necessari dispositivi di protezione - spiegano dall'azienda socio sanitaria territoriale - si recherà su richiesta in una Rsa per eseguire una lastra su pazienti con sospetta polmonite da Covid-19, supportato dal personale della struttura. Per l'esecuzione dell'esame il tecnico si avvarrà di un'apparecchiatura radiologica portatile che consente anche la trasmissione dati al Pacs, cioè all'archivio radiologico dell'Asst. In questo modo i radiologi dell'ospedale di Circolo potranno visualizzare e ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - 7 robot aiutano i medici dell'ospedale di Varese

Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) - L'ospedale entra nelle Rsa per la diagnosi di polmonite da nuovo coronavirus. Ha preso il via il progetto organizzato dall'Asst Sette Laghi di Varese, in ...

I primi tre robot si stanno sperimentando presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, l'Azienda USL Toscana Nordovest di Massa-Carrara, e il Centro Polivente Anziani Asfarm di Induno Olona ...

