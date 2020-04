Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020)dailynews radiogiornale rene ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio era confermato la fiducia al Governo sul decreto legge cura Italia i voti a favore sono stati 298 142 contrari 2 gli astenuti questa mattina alle 8:30 riprende la seduta con l’esame degli ordini del giorno Per cui quello di Giorgia Meloni contro l’utilizzo del mese nel pomeriggio è prevista la votazione finale definitiva sul provvedimento non piano per il recovery Found entro il 6 maggio dovrei essere l’ampiezza di guata e consentire soprattutto ai paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico lo dice il premier Conte al termine della videoconferenza di leader europei sulla ripresa economica Merkel ancora da verificarne il funzionamento ma Berlino darà di più abilitare oltre duemila miliardi attraverso iniziative ...