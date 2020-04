Sono del Sud e non mi sento inferiore | la campagna social video

borghi_claudio : Domani c'è in votazione un ordine del giorno che impegna il governo a non usare mai il MES. Non sono mai stato favo… - delpieroale : Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contrib… - Giorgiolaporta : Sono stanco di questi metodi fascisti di chi censura giornalisti verificati con tanto di nome, cognome e documento.… - sonolaiaia : Oggi è il compleanno del mio fidanzato, il sesto che passiamo insieme, il primo che passiamo separati. Stanotte ha… - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: Il 'contingentamento' in termini di riduzione alla partecipazione fisica (perché r.C. si riferisce ai tempi d'intervent… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono del Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Lo studio in Veneto: perché i contagiati da Coronavirus perdono sino all’88 per cento del gusto

soffre di un certo grado di alterazione del gusto. È quanto emerge dal primo studio multicentrico pubblicato finora sulla presenza di questi sintomi in pazienti con infezione da coronavirus lieve o ...

Spesa a casa per ultrasettantenni, un numero verde per la Toscana

Il servizio, operativo da lunedì prossimo 27 aprile, sarà effettuato per tutta la durata del periodo emergenziale Covid-19. “Grazie al numero unico regionale passiamo dalla mutualità a un vero sistema ...

