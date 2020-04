Porsche - Ora gli infotainment delle 911 classiche sono al passo coi tempi (Di venerdì 24 aprile 2020) La Porsche pensa ai proprietari dei modelli delle generazioni del passato, continuando a offrire accessori originali perfettamente integrati nelle componentistica esistente: così, dopo l'introduzione del sistema di navigazione, ora si passa all'integrazione dello smartphone.Tutte le funzioni dei sistemi attuali sulle classiche. Il reparto Porsche Classic ha sviluppato una serie di prodotti dedicati all'infotainment: in particolare, il PCCM (Porsche Classic Communication Management) è disponibile nella versione standard o doppio din (PCCM Plus). La prima è dedicata a tutti i modelli classici fino alla 993 (incluse le 924, 944, 968 e 928) e adotta un display touch da 3,5 pollici, mentre quella doppia con schermo da 7 pollici è studiata per le 996 e 997, oltre che per la prima serie della Boxster. Il sistema integra la radio DAB+, il lettore SD Card, la presa ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 aprile 2020) Lapensa ai proprietari dei modelligenerazioni del passato, continuando a offrire accessori originali perfettamente integrati nelle componentistica esistente: così, dopo l'introduzione del sistema di navigazione, ora si passa all'integrazione dello smartphone.Tutte le funzioni dei sistemi attuali sulle. Il repartoClassic ha sviluppato una serie di prodotti dedicati all': in particolare, il PCCM (Classic Communication Management) è disponibile nella versione standard o doppio din (PCCM Plus). La prima è dedicata a tutti i modelli classici fino alla 993 (incluse le 924, 944, 968 e 928) e adotta un display touch da 3,5 pollici, mentre quella doppia con schermo da 7 pollici è studiata per le 996 e 997, oltre che per la prima serie della Boxster. Il sistema integra la radio DAB+, il lettore SD Card, la presa ...

esseelleb : @beppe_grillo Però quando avevi la porsche t piaceva l'auto. Siccome ci associ ricordi negativi ora l'auto è il dem… - northlightened : Ahhhhh ora anche la TEDESCA porsche chiede i CORONABOND? Oh toh... quando noi li chiedavamo tutti a darci contro..… - Rturcato83 : @llunijasanto @Saetta_McQueen @antorendina @CeppaRacing @Vincy85 @NabilZouhir1 @MaurizioVoltini @sabbatini È Franci… - infoitscienza : Questa Porsche Singer ci ha rubato il cuore, e ora è in vendita - albimaccariello : Non mi piacciono le macchine ma ora ho capito perché ho sempre voluto una Porsche gialla. Adoro Alice #NewMoon -