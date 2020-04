Olanda, la decisione su scudetto, retrocessioni e piazzamenti coppe: beffa Ajax (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ arrivata l’ufficialità: in Olanda non verrà assegnato lo scudetto e le retrocessioni sono state bloccate. Lo ha deciso l’Eredivisie che, dopo aver deciso di chiudere anzitempo la stagione, ha decretato i verdetti. beffa Ajax, che non potrà godere del primato nonostante gli otto punti sull’Az Alkmaar secondo. Per quanto riguarda i piazzamenti nelle coppe europee, l’Ajax accede agli spareggi, l’Az giocherà due turni playoff, il Feyenoord andrà ai gironi di Europa League mentre PSV e Willem II sono qualificate per il secondo turno di Europa League.L'articolo Olanda, la decisione su scudetto, retrocessioni e piazzamenti coppe: beffa Ajax CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - M5s accusa : "Su aiuti a Italia l'Ue rinvia decisione - colpa di Germania e Olanda" (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ arrivata l’ufficialità: innon verrà assegnato loe lesono state bloccate. Lo ha deciso l’Eredivisie che, dopo aver deciso di chiudere anzitempo la stagione, ha decretato i verdetti., che non potrà godere del primato nonostante gli otto punti sull’Az Alkmaar secondo. Per quanto riguarda inelleeuropee, l’accede agli spareggi, l’Az giocherà due turni playoff, il Feyenoord andrà ai gironi di Europa League mentre PSV e Willem II sono qualificate per il secondo turno di Europa League.L'articolo, lasuCalcioWeb.

