Nei numeri la strage nascosta: la provincia più martoriata è in Emilia (Di venerdì 24 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo La provincia con il più alto tasso di mortalità cumulativa è Piacenza, più colpita dal coronavirus anche di Bergamo C'è voluto del tempo, ma alla fine se ne sono accorti. Oggi il Corriere dedica una intera pagina a Piacenza, vero cuore ferito da questa maledetta epidemia da coronavirus. La città Emiliana confina con Codogno, epicentro del primo focolaio. È stata martoriata dai decessi, in proporzione più alti che a Bergamo. E conta contagi maggiori alle grandi città lombarde e a quelle che per giorni sono rimaste sotto la lente di ingrandimento dei media. Eppure se ne parla troppo poco. nodo 1853103 Noi ve lo avevamo raccontato già due settimane fa, con due inchieste su Piacenza (leggi qui) e sulle rsa Emiliane (leggi qui). I numeri ancora oggi confermano quel dato. Ieri i ... Leggi su ilgiornale Perché i decessi calano così lentamente? I numeri del bollettino nei dettagli

