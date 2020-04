Meloni: «Tutta l’Italia pagherà la sconfitta di Conte in Europa. Lui se ne vergogna e non lo dice» (video) (Di venerdì 24 aprile 2020) «L’Italia esce sconfitta dal Consiglio europeo. Non è Conte che evidentemente nella sua debolezza non riesce a portare a casa il risultato. Alla fine Tutta l’Italia pagherà il fatto che noi abbiamo un governo che non è stato in grado di portare a casa il risultato». L’ha affermato Giorgia Meloni, ospite di “Dritto e rovescio” su Retequattro. Meloni: faccio i nomi e i cognomi «Oggi li devo fare io i nomi e i cognomi», ha aggiunto la leader di FdI. Il riferimento è alle critiche che le aveva rivolto il premier qualche giorno fa. «Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Matteo Renzi non sono persone con le quali purtroppo si può sperare di difendere l’interesse nazionale italiano. E il risultato del Consiglio europeo lo dimostra». «Conte non è in grado di ... Leggi su secoloditalia Delusi dalla von der Leyen. Ma Salvini e Meloni tacciano. I veri falchi sono i sovranisti. Per il 5S Castaldo chiunque osi negare che l’emergenza tocca tutta l’Europa sta spudoratamente negando l’evidenza (Di venerdì 24 aprile 2020) «L’Italia escedal Consiglio europeo. Non èche evidentemente nella sua debolezza non riesce a portare a casa il risultato. Alla finel’Italia pagherà il fatto che noi abbiamo un governo che non è stato in grado di portare a casa il risultato». L’ha affermato Giorgia, ospite di “Dritto e rovescio” su Retequattro.: faccio i nomi e i cognomi «Oggi li devo fare io i nomi e i cognomi», ha aggiunto la leader di FdI. Il riferimento è alle critiche che le aveva rivolto il premier qualche giorno fa. «Giuseppe, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Matteo Renzi non sono persone con le quali purtroppo si può sperare di difendere l’interesse nazionale italiano. E il risultato del Consiglio europeo lo dimostra». «non è in grado di ...

