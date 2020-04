Lucio Presta contro Mario Giordano | Sorrisi complici con Feltri | inguardabile

Leggi su blogo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo Barbara d'Urso (per la preghiera con Matteo Salvini) e Alessandro Cattelan (per le frasi su Sanremo), èla nuova 'vittima' della furia di. L'agente dei vip - da Paolo Bonolis a Roberto Benigni, da Belen Rodriguez ad Amadeus - su Facebook ha attaccato il giornalista conduttore di Fuori dal coro per i "" con Vittorio, in queste ore bersagliato da più parti per le dichiarazioni sui "meridionali inferiori":E dopo icon il direttoree la frase sghignazzando “direttore no che così mi si arrabbiano “ ci siamo tolti ogni dubbio su, anche lui è del ramo d’impresa INGUARDABILI di VideoNews. Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno in quel programma. #iosonomeridionaleLe critiche disembrano indirizzate soprattutto verso Videonews e ...