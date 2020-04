Lotito ribadisce: “Indispensabile ripartire. Il calcio garantisce un miliardo e duecento milioni di introiti” (Di venerdì 24 aprile 2020) La Lazio era in corsa per lo scudetto prima della ripartenza. Inevitabile voler portare a termine la stagione, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza. Concetto ribadito ancora una volta dal presidente biancoceleste Claudio Lotito ai microfoni di ‘TGR Lazio’: “Se si dovesse ripartire, e penso sia indispensabile farlo, spero che i giocatori della Lazio siano pronti, consapevoli del grande gruppo che abbiamo e della grande squadra che siamo. Anche se ovviamente con la pausa abbiamo vissuto un momento di decadimento fisico, atletico e anche mentale, ma questo è normale. Il calcio in Italia è una grande industria che garantisce un miliardo e duecento milioni di introiti. Per non parlare del fatto che il calcio influenza anche tutti gli altri sport, in modo favorevole. Il Coni ha 460 milioni di finanziamento e il calcio produce miliardi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) La Lazio era in corsa per lo scudetto prima della ripartenza. Inevitabile voler portare a termine la stagione, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza. Concetto ribadito ancora una volta dal presidente biancoceleste Claudioai microfoni di ‘TGR Lazio’: “Se si dovesse, e penso sia indispensabile farlo, spero che i giocatori della Lazio siano pronti, consapevoli del grande gruppo che abbiamo e della grande squadra che siamo. Anche se ovviamente con la pausa abbiamo vissuto un momento di decadimento fisico, atletico e anche mentale, ma questo è normale. Ilin Italia è una grande industria cheunmilioni di introiti. Per non parlare del fatto che ilinfluenza anche tutti gli altri sport, in modo favorevole. Il Coni ha 460 milioni di finanziamento e ilproduce miliardi di ...

