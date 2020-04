Le prove generali di come sarà la metro di Roma nella Fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) Trenta persone fatte accedere nelle stazioni della metro ogni 3 minuti, con convogli che trasportano ciascuno un totale massimo di 150 passeggeri contemporaneamente. E poi mascherine obbligatorie e personale Atac a disciplinare gli ingressi alle fermate. Questa mattina per 3 ore si è svolta una prima sperimentazione alla fermata San Giovanni sul contingentamento dell'utenza sulle linee della metropolitana di Roma in vista del distanziamento da applicare nella Fase 2, quando è prevedibile tornerà a crescere il numero di utenti dei mezzi pubblici di trasporto. La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, mostra su Facebook le immagini del test di accesso contingentato alla metropolitana e della segnaletica per il distanziamento posizionata in banchina. "Roma si sta preparando a ripartire - spiega - oggi abbiamo fatto i primi test sul ... Leggi su agi Pasqua prove generali | Colomba veloce gianduia e altre ricette

(Di venerdì 24 aprile 2020) Trenta persone fatte accedere nelle stazioni dellaogni 3 minuti, con convogli che trasportano ciascuno un totale massimo di 150 passeggeri contemporaneamente. E poi mascherine obbligatorie e personale Atac a disciplinare gli ingressi alle fermate. Questa mattina per 3 ore si è svolta una prima sperimentazione alla fermata San Giovanni sul contingentamento dell'utenza sulle linee dellapolitana diin vista del distanziamento da applicare2, quando è prevedibile tornerà a crescere il numero di utenti dei mezzi pubblici di trasporto. La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, mostra su Facebook le immagini del test di accesso contingentato allapolitana e della segnaletica per il distanziamento posizionata in banchina. "si sta preparando a ripartire - spiega - oggi abbiamo fatto i primi test sul ...

A San Giovanni abbiamo concluso le prime prove tecniche per limitare gli ingressi e monitorare i flussi dei passeggeri per fasce orarie". "All'ingresso e in uscita della stazione erano presenti ...

Coronavirus Fase 2, l'Iss: "Si potrà andare al parco ma non a fare feste"

Entro il fine settimana il governo dovrebbe deffinire tutti i dettagli. Se a Roma questa mattina è stata fatta una sorta di prova generale sui trasporti pubblici, a Codogno un primo passo verso la ...

