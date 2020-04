I ricordi di Totti e Del Piero: dagli esordi al Pallone d’Oro passando per scudetti e avversari “ruvidi” (Di venerdì 24 aprile 2020) Una diretta Instagram da 10. Alessandro Del Piero e Francesco Totti si sono ritrovati sui social per ripercorrere le loro carriere. Tanti episodi rivissuti e tanti aneddoti venuti fuori. I due parlano di allenamenti e Coronavirus. Del Piero: “Ho comprato una bici. E’ figo allenarsi così. All’inizio dicevano tutti che fosse solo un’influenza. Quando però hanno visto la situazione negli altri Paesi, dovevano ragionare in maniera diversa. Poi una volta che hanno deciso hanno chiuso tutto”. Risponde Totti: “Diciamo che sto bene, non ce la faccio più, è dura. Non mi sono mai allenato così tanto in vita mia. Faccio corsa e scala. Per 25 anni ho camminato (ride, ndr). C’è chi corre dietro al Pallone e chi fa correre il Pallone. Dicono tutti che riaprirà il 4 maggio, già uscire da casa ... Leggi su calcioweb.eu Roma - i ricordi di Bojan : «Porto i giallorossi nel cuore. E Totti…»

Così Francesco Totti risponde, da procuratore, a una domanda sul futuro di suo figlio ... Nessuno me lo toglie dalla testa". Tra i ricordi c'è spazio anche per la vittoria dello scudetto nel 2001 con ...

Er Faina nei panni di conduttore della diretta, ha posto alcune domande a Totti a partire dal ricordo dello Scudetto del 2001 in giallorosso: "Quella giornata è iniziata di sabato. È difficile da ...

