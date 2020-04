Horizon Zero Dawn 2 per PS5 sarà 'gigantesco' e la serie diventerà una trilogia? (Di venerdì 24 aprile 2020) Un sequel di Horizon Zero Dawn sarebbe in sviluppo per PlayStation 5 con piani per trasformare la serie in una trilogia, secondo VGC che cita "fonti multiple" a conoscenza di informazioni.Inizialmente il vociferato Horizon Zero Dawn 2 era previsto per PlayStation 4, ma sembra che lo sviluppo del gioco, iniziato poco dopo l'uscita del primo capitolo nel 2017, si sia spostato completamente su PS5.VGC descrive il sequel di Horizon Zero Dawn come "gigantesco", con un vasto mondo di gioco e più libertà data all'esplorazione. "Le persone a conoscenza del gioco" hanno detto che includerà anche una funzione di gioco cooperativa, sebbene non sia chiaro se sarà incorporata nella trama o in una modalità separata.Leggi altro... Leggi su eurogamer Horizon Zero Dawn 2 per PS5 si avvicina? Nuovi indizi da un annuncio di lavoro di Guerrilla Games

