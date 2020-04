Genova: fa a pezzi corpo madre, arrestata per distruzione di cadavere (Di venerdì 24 aprile 2020) Si è presentata in questura a Genova e ha raccontato alla polizia di aver fatto a pezzi la madre, dopo averla trovata impiccata a casa. “Puzzava, per questo ho tagliato il corpo e l'ho messo nei sacchi e nei secchi”, ha detto. Ora la donna, operaia di 37 anni, è stata arrestata per distruzione di cadavere. Gli investigatori hanno chiesto la misura al gip, che l'ha firmata. La donna, inoltre, è indagata a piede libero per omicidio volontario: un atto dovuto, per consentirle di nominare un avvocato e un consulente per l'autopsia e gli altri rilievi tecnici. Il racconto della 37enne Alla polizia, la 37enne ha raccontato di aver trovato la madre - bidella in pensione di 63 anni - morta nell’abitazione del quartiere Marassi e di aver tenuto il corpo in casa per cinque giorni, nascosto sotto il letto. Poi, ha aggiunto, ha deciso di disfarsene e lo ha ... Leggi su tg24.sky Orrore a Genova : il cadavere di una donna fatta a pezzi - occultato in buste di plastica. Sotto torchio la figlia

Genova - figlia fa a pezzi la madre morta : “Si era suicidata in bagno”

“Mia madre è morta - l’ho fatta a pezzi” : giallo a Genova (Di venerdì 24 aprile 2020) Si è presentata in questura ae ha raccontato alla polizia di aver fatto ala, dopo averla trovata impiccata a casa. “Puzzava, per questo ho tagliato ile l'ho messo nei sacchi e nei secchi”, ha detto. Ora la donna, operaia di 37 anni, è stataperdi. Gli investigatori hanno chiesto la misura al gip, che l'ha firmata. La donna, inoltre, è indagata a piede libero per omicidio volontario: un atto dovuto, per consentirle di nominare un avvocato e un consulente per l'autopsia e gli altri rilievi tecnici. Il racconto della 37enne Alla polizia, la 37enne ha raccontato di aver trovato la- bidella in pensione di 63 anni - morta nell’abitazione del quartiere Marassi e di aver tenuto ilin casa per cinque giorni, nascosto sotto il letto. Poi, ha aggiunto, ha deciso di disfarsene e lo ha ...

Agenzia_Ansa : Giallo a Genova: una donna di 37 anni si è presentata in Questura ed ha raccontato alla polizia di aver trovato la… - MediasetTgcom24 : Genova, donna confessa: 'Ho trovato mamma morta, l'ho fatta a pezzi' #GiuliaStanganini - SkyTG24 : Genova: fa a pezzi corpo madre, arrestata per distruzione di cadavere - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Genova: fa a pezzi corpo madre, arrestata per distruzione di cadavere - BlitzQuotidiano : Omicidio a Genova, arrestata la figlia della donna fatta a pezzi -