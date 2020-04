Covid Room, ovvero come andare a ballare in discoteca durante la quarantena (Di venerdì 24 aprile 2020) Tra gli ambiti della nostra vita più colpiti dagli effetti della quarantena c’è senza dubbio quello sociale. Non potendo incontrare gli amici nemmeno per bere qualcosa è automatico che le serate nei locali e in discoteca siano al contempo un lontano ricordo del passato e un miraggio nel futuro. come ricreare una serata in discoteca che non sia solo guardare un dj che suona su uno schermo ma che – almeno virtualmente – permetta di avere un contatto con le persone e fare nuove conoscenze? Questa domanda se la sono fatta i fondatori di Covid Room, piattaforma streaming musicale live che apre le porte all’e-clubbing. Cos’è Covid Room e cosa significa e-clubbing Abbiamo provato a capire con Daniele Ruocco, uno dei fondatori del progetto oltre che direttore artistico-musicale, cosa stia succedendo nel panorama del clubbing ... Leggi su giornalettismo Ciclismo - Chris Froome resta sereno : “Oggi scalo il Col di Quarantena - domani l’Alpe di Covid-19” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tra gli ambiti della nostra vita più colpiti dagli effetti dellac’è senza dubbio quello sociale. Non potendo incontrare gli amici nemmeno per bere qualcosa è automatico che le serate nei locali e insiano al contempo un lontano ricordo del passato e un miraggio nel futuro.ricreare una serata inche non sia solo guardare un dj che suona su uno schermo ma che – almeno virtualmente – permetta di avere un contatto con le persone e fare nuove conoscenze? Questa domanda se la sono fatta i fondatori di, piattaforma streaming musicale live che apre le porte all’e-clubbing. Cos’èe cosa significa e-clubbing Abbiamo provato a capire con Daniele Ruocco, uno dei fondatori del progetto oltre che direttore artistico-musicale, cosa stia succedendo nel panorama del clubbing ...

