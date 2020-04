**Coronavirus: da Lombardia istanza contro stop Tar a consegne a domicilio** (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - La Lombardia chiede al Tar di tornare sui suoi passi sul tema delivery. "La regione continua a ritenere utile e necessario consentire la consegna a domicilio per dare la possibilità ai cittadini di superare alcune delle difficolta' emerse in questo periodo di restrizioni", scrive in una nota, annunciando "la presentazione di istanza di revoca del decreto del presidente del Tar con il quale è stata disposta la sospensione parziale dell'ordinanza n.528 dell'11 aprile 2020 di Regione Lombardia nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio". Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : test riapertura mercati - Lombardia propone Covid manager**

**Coronavirus : Marcucci - ‘Fontana sia più cauto - dati Lombardia purtroppo chiari’**

**Coronavirus : Boccia - ‘ancora polemiche infondate - da Lombardia no richieste Cig’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Lachiede al Tar di tornare sui suoi passi sul tema delivery. "La regione continua a ritenere utile e necessario consentire la consegna a domicilio per dare la possibilità ai cittadini di superare alcune delle difficolta' emerse in questo periodo di restrizioni", scrive in una nota, annunciando "la presentazione didi revoca del decreto del presidente del Tar con il quale è stata disposta la sospensione parziale dell'ordinanza n.528 dell'11 aprile 2020 di Regionenella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio".

LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - Avvenire_Nei : Vite donate. Coronavirus: Novara, muore don Paolo, 46 anni. Il vescovo: perdo un figlio - RegLombardia : Partiti i test sierologici nelle aree più colpite, da mercoledì 29 aprile disponibili in tutta la Lombardia.… - CELIMMilano : CELIM ha lanciato una raccolta-fondi per sostenere @UnaManoAllaVita e @LaCasadelSole, in prima linea contro il diff… - TV7Benevento : Coronavirus: Spata (comitato tecnico Lombardia), 'fase 2 non uguale per tutti' (2)... -