Cecilia Rodriguez torna sulla rottura con Monte: “Sentivo cose strane” (Di venerdì 24 aprile 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si confessano: cosa accadde nel profondo al GF quando lei stava con Monte. La coppia ora è pronta per un figlio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, segnali dalla quarantena: la coppia, sbocciata al GF Vip 2, sta trascorrendo la reclusione forzata in Trentino, nelle tenute del padre dello sportivo. Nelle … L'articolo Cecilia Rodriguez torna sulla rottura con Monte: “Sentivo cose strane” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ "Un figlio? Ormai ci siamo. Per il matrimonio..."

Cecilia Rodriguez contadina per amore : la quarantena con Ignazio

Cecilia Rodriguez nelle vesti di una bella contadina (Di venerdì 24 aprile 2020) Ignazio Moser esi confessano: cosa accadde nel profondo al GF quando lei stava con. La coppia ora è pronta per un figlioe Ignazio Moser, segnali dalla quarantena: la coppia, sbocciata al GF Vip 2, sta trascorrendo la reclusione forzata in Trentino, nelle tenute del padre dello sportivo. Nelle … L'articolocon: “Sentivostrane” proviene da Gossip e Tv.

vincycernic95 : Mood Cecilia Rodriguez dopo il devasto del pomeriggio sul Twitter per la Regina Antonella @Gaiaalessandra_… - lautarvo : @devrijnho ma come, dai francesco monte lo conosci sicuro, l’ex cornificato di cecilia rodriguez - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e la quarantena in campagna: le foto - infoitcultura : Cecilia Rodriguez sempre pi contadina a Trento per amore di Ignazio Moser - infoitcultura : Cecilia Rodriguez diventa contadina in quarantena: al posto della borsa porta l’annaffiatoio -