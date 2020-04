Calcio, Eredivisie cancellata: stop definitivo al campionato in Olanda, scudetto non assegnato. L’Ajax era in testa (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Calcio olandese si è definitivamente fermato. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio odierno, la Eredivisie ha infatto annunciato che la stagione non sarà completata e ovviamente il discorso varrà anche per le categorie inferiori. Lo scudetto non verrà assegnato, in testa alla classifica si trovava l’Ajax, a pari punti con l’AZ Alkmaar ma con una migliore differenza reti: i lancieri accedono così ai playoff della prossima Champions League mentre la diretta rivale dovrà partire dal secondo turno preliminare della massima competizione europea. Non ci saranno retrocessioni e, contestualmente, non ci saranno promozioni dalla “Serie B”. La decisione è arrivata con una netta maggioranza: 16 voti favorevoli, 9 contrari, 9 astenuti. La UEFA non si opporrà a questa scelta e i posti nelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 aprile 2020) Ilolandese si è definitivamente fermato. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio odierno, laha infatto annunciato che la stagione non sarà completata e ovviamente il discorso varrà anche per le categorie inferiori. Lonon verrà assegnato, in testa alla classifica si trovava l’Ajax, a pari punti con l’AZ Alkmaar ma con una migliore differenza reti: i lancieri accedono così ai playoff della prossima Champions League mentre la diretta rivale dovrà partire dal secondo turno preliminare della massima competizione europea. Non ci saranno retrocessioni e, contestualmente, non ci saranno promozioni dalla “Serie B”. La decisione è arrivata con una netta maggioranza: 16 voti favorevoli, 9 contrari, 9 astenuti. La UEFA non si opporrà a questa scelta e i posti nelle ...

