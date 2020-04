Aveva cucito mascherine per le infermiere: muore a soli 10 anni in un incidente (Di venerdì 24 aprile 2020) Era diventata famosa per un gesto bellissimo, è morta a soli 10 anni in un tragico incidente stradale. Si chiamava Lexi Collins e la sua storia Aveva presto fatto il giro di siti e giornali. Da lì Aveva la bambina Aveva appreso che in piena emergenza coronavirus in ospedale mancavano le mascherine e così si era messa subito al lavoro. Nel giro di poco tempo Lexi era riuscita a cucire decine di mascherine per le infermiere dell’ospedale della sua città. Incoraggiata dalla mamma, anche lei infermiera, a inizio aprile la bambina Aveva approfittato della chiusura delle scuole per il blocco e cucire decine di mascherine che ha donato agli operatori sanitari dell’Anson General Hospital. Un gesto di grande generosità che Aveva fatto presto il giro delle emittenti locali e commosso tutti. (Continua dopo la foto) Infermieri e medici Avevano subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 aprile 2020) Era diventata famosa per un gesto bellissimo, è morta a10in un tragicostradale. Si chiamava Lexi Collins e la sua storiapresto fatto il giro di siti e giornali. Da lìla bambinaappreso che in piena emergenza coronavirus in ospedale mancavano lee così si era messa subito al lavoro. Nel giro di poco tempo Lexi era riuscita a cucire decine diper ledell’ospedale della sua città. Incoraggiata dalla mamma, anche lei infermiera, a inizio aprile la bambinaapprofittato della chiusura delle scuole per il blocco e cucire decine diche ha donato agli operatori sanitari dell’Anson General Hospital. Un gesto di grande generosità chefatto presto il giro delle emittenti locali e commosso tutti. (Continua dopo la foto) Infermieri e medicino subito ...

Quando aveva appreso dai giornali che in ospedale mancavano le mascherine in piena emergenza coronavirus si era messa subito al lavoro ed era riuscita a cucire decine di mascherine per le infermiere ...

Così aveva prodotto decine di mascherine per le infermiere. Sua madre aveva raccontato: “Adora cucire e io sono un'infermiera, quindi vuole aiutare tutte le infermiere. Lexi è così felice di aiutarvi” ...

