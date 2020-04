Xbox Series X ha tempi di caricamento quattro volte più veloci di Xbox One? Il 'caso' Gears 5 (Di giovedì 23 aprile 2020) Gears 5 si carica 4 volte più velocemente su Xbox Series X che su Xbox One, senza una singola modifica al codice del gioco. Parlando con Windows Central dei vantaggi del nuovo hardware, Mike Rayner, direttore tecnico di The Coalition, ha discusso un po' della console in arrivo alla fine dell'anno: "Con 'Xbox Series X, abbiamo ridotto i tempi di caricamento di oltre 4 volte senza alcuna modifica al codice" ha affermato.Rayner ha spiegato che "Con le nuove API DirectStorage ed il nuovo hardware, possiamo migliorare ulteriormente le prestazioni di I/O e ridurre il sovraccarico della CPU, entrambi elementi essenziali per ottenere un caricamento rapido". L'essenza dei commenti di Rayner è che il lavoro di Microsoft sul miglioramento delle prestazioni di I/O e su come influisce sui tempi di caricamento, è tra le aggiunte più importanti."Ci aspettiamo balzi ... Leggi su eurogamer PS5 e Xbox Series X : secondo gli sviluppatori di Quantum Error è ancora 'troppo presto per fare confronti'

Xbox Series X entusiasma gli sviluppatori con il suo SSD e la tecnologia ray tracing

