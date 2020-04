Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 13:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar ristorante l’idea sul tavolo del governo in vista della fase 2 l’ipotesi è che il 4 maggio Queste attività sono ancora ferme Ma con la possibilità di accettazione come consentire la vendita da asporto per la ristorazione che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio già permette non ne sarebbero ancora definite da te ma ogni notte ti sarebbe far riaprire negozi dal 11 maggio la ristorazione dal 18 maggio permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio comune all’interno delle singole regioni del maggio lasciando però in vigore limiti della mobilità intraregionale è l’ipotesi A quanto si apprende da due punti sul tavolo del governo ... Leggi su romadailynews Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizieì

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre sette milioni i lavoratori “sospesi” durante l’emergenza (Di giovedì 23 aprile 2020)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio poi di bar ristorante l’idea sul tavolo del governo in vista della fase 2 l’ipotesi è che il 4 maggio Queste attività sono ancora ferme Ma con la possibilità di accettazione come consentire la vendita da asporto per la ristorazione che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio già permette non ne sarebbero ancora definite da te ma ogni notte ti sarebbe far riaprire negozi dal 11 maggio la ristorazione dal 18 maggio permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio comune all’interno delle singole regioni del maggio lasciando però in vigore limiti della mobilità intraregionale è l’ipotesi A quanto si apprende da due punti sul tavolo del governo ...

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - fanpage : Fase 2, verso l’ok a spostamenti fuori dal proprio Comune ma all’interno della Regione - SkyTG24 : I dati aggiornati della Protezione civile: - cuba98w : RT @fanpage: #Covid_19 'I morti in Italia sono 10mila in più di quelli ufficiali' - httmariapaola : RT @Internazionale: La fuga di migliaia di afgani dall’Iran. Dal liveblog di Internazionale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera VIDEO CM.IT - Juventus, Inter e Milan: da Pogba-de Ligt a Ibrahimovic e Werner, le ultime

p>VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / L'emergenza coronavirus non frena il calciomercato: dallo scambio shock Pogba-de Ligt al futuro di Zlatan Ibrahimovic fino a Werner, ecco le notizie più ...

Coronavirus: in Brasile impressionano le fossi comuni, ecco le ultime notizie dall’Amazzonia da Padre Cappelletti (AUDIO)

NordEst – In tutto il Sudamerica i missionari salesiani sono già in prima linea per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione ormai da mesi: in Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador. La ...

p>VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / L'emergenza coronavirus non frena il calciomercato: dallo scambio shock Pogba-de Ligt al futuro di Zlatan Ibrahimovic fino a Werner, ecco le notizie più ...NordEst – In tutto il Sudamerica i missionari salesiani sono già in prima linea per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione ormai da mesi: in Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador. La ...