Ryanair non ci sta: “Nessuna stupida regola di distanziamento” (Di giovedì 23 aprile 2020) Valentina Dardari Michael O’Leary ha bocciato le nuove norme per i viaggi in aereo. Stupido lasciare vuoto il posto centrale nelle file dei velivoli La Ryanair ha già fatto sapere che non applicherà a bordo dei suoi aerei nessuna delle nuove norme di distanziamento previste per cercare di evitare i contagi da coronavirus anche in volo. E se Alitalia ha inoltrato nei giorni scorsi una mail ai suoi passeggeri che hanno già un biglietto, al fine di spiegare il nuovo regolamento, musica diversa quella della compagnia aerea irlandese. Tra le norme che Alitalia ha spiegato ai suoi clienti, oltre all’uso della mascherina, c’è anche l’obbligo di lasciare vuoto il posto accanto, tranne che si tratti di un familiare o di un minore. Idiota lasciare vuoto il posto centrale Come riportato dal Corriere, proprio sulla regola di ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - il patron di Ryanair : “Noi non applicheremo le stupide regole di distanziamento”

Ryanair non decolla più : cancellati tutti i voli da e per l’Italia

Voli cancellati Ryanair : elenco aggiornato e quali non partono (Di giovedì 23 aprile 2020) Valentina Dardari Michael O’Leary ha bocciato le nuove norme per i viaggi in aereo. Stupido lasciare vuoto il posto centrale nelle file dei velivoli Laha già fatto sapere che non applicherà a bordo dei suoi aerei nessuna delle nuove norme di distanziamento previste per cercare di evitare i contagi da coronavirus anche in volo. E se Alitalia ha inoltrato nei giorni scorsi una mail ai suoi passeggeri che hanno già un biglietto, al fine di spiegare il nuovomento, musica diversa quella della compagnia aerea irlandese. Tra le norme che Alitalia ha spiegato ai suoi clienti, oltre all’uso della mascherina, c’è anche l’obbligo di lasciare vuoto il posto accanto, tranne che si tratti di un familiare o di un minore. Idiota lasciare vuoto il posto centrale Come riportato dal Corriere, proprio sulladi ...

Corriere : Coronavirus, Michael O'Leary: «Ryanair non applicherà le stupide regole di distanziamento» - borghi_claudio : @rikosta74 97 euro. Ma, come ho spiegato enne volte è un servizio non è un'attività economica. Se aspettavamo ryana… - msn_italia : Coronavirus: O'Leary, patron di Ryanair: «Posti vuoti idea idiota, se è così non torneremo a volare» - nicvaccani : O'Leary: 'Ryanair non riprenderà a volare con obbligo di posti vuoti'. Patuanelli: 'Alitalia, diffi… - zazoomblog : Coronavirus il patron di Ryanair: “Noi non applicheremo le stupide regole di distanziamento” - #Coronavirus… -