Maurizio Gasparri querela Fedez | ecco le parole di fuoco sui social

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il senatoresono di nuovo ai ferri corti: il primo hato il secondo, che però non gliele manda a dire. Il senatoreha deciso di portare il rapperin tribunale, e lo annuncia via. “Sì, riprese iniziative legali contro @dopo sue, inevitabile e costoso … L'articololedisuiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

magdulka64 : RT @ilfattovideo: Maurizio Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez, il rapper replica: “Vogliamo ricordare a tutti cosa hai fatto tu?… - jemenfouss_ : RT @tweetdiDio: Chi è Maurizio Gasparri? - MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Maurizio Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez, il rapper replica: “Vogliamo ricordare a tutti cosa hai fatto tu?… - Stefano47510568 : RT @ilfattovideo: Maurizio Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez, il rapper replica: “Vogliamo ricordare a tutti cosa hai fatto tu?… - Pinosuma1 : RT @ilfattovideo: Maurizio Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez, il rapper replica: “Vogliamo ricordare a tutti cosa hai fatto tu?… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Gasparri

Il senatore Maurizio Gasparri e Fedez sono di nuovo ai ferri corti: il primo ha querelato il secondo, che però non gliele manda a dire. Il senatore Maurizio Gasparri ha deciso di portare il rapper ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Francamente siamo sorpresi. Un funerale no. Una messa, neanche con le persone a distanza, no. Ma l’Anpi può fare le celebrazioni del 25 aprile. Direttive sorprendenti.