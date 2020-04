Materazzi | il pugno a Cirillo | “è successo Mi salvò Giacinto Facchetti”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Marcoe Bobo Vieri sono stati protagonisti di una delle ultime dirette su Instagram lanciate dall’ex attaccante. Un argomento trattato è stato ilrifilato a Bruno, all’epoca difensore del Siena. In quell’occasionesi prese due mesi di squalifica ed adesso racconta così l’episodio. “Giocavamo contro il Siena, lo allenava Giuseppe Papadopulo. Entriamo negli spogliatoi e Alberto Zaccheroni mi fa: “Voglio sperare che non sia”. Io: “È”. Mi ha salvatoFacchetti lì. Capita… Sono cose che rimangono lì, il calcio è bello anche per questo”. Vieri-Papu Gomez: “in squadra c’è un calciatore che sembra Messi, Ilicic si lamenta di tutto” Serie A, il punto sulla ripresa: allenamenti individuali, ...